В Самаре потушили загоревшийся Дом печати 7 сентября 2022 года

Пожар удалось потушить Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

В Самаре очередной раз загорелся Дом печати. О пожаре стало известно из социальных сетей вечером в среду, 7 сентября 2022 года.

Жители сообщили, что из-под крыши здания валил густой серый дым. Сотрудники спецслужб получили сообщение о возгорании в 16:44. Заброшенное здание является постоянным объектом скопления молодежи и злоумышленников. В комментариях пользователи считают, что вновь кто-то решил развести огонь на территории «заброшки».

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, локализовать пожар удалось в 18:13. Сотрудники сообщают, что задымлению присвоен ранг вызова – 1 «БИС». В 20:03 пожар полностью ликвидировали.