Самарцам рассказали, сколько стоит накормить семью борщом

В регионах провели "индекс борща" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителям Самары рассказали, сколько будет стоить набор для изготовления борща. Областной центр вошел в десятку по стоимости.

Специалисты провели «индекс борща» и узнали, сколько жители регионов тратят на приготовление блюда. Проект позволяет увидеть реальное значение «продуктовой» инфляции. Отмечают, что в среднем по стране накормить семью из 4-х человек борщом стоит – почти 158 рублей. Самара попала в десятку городов с самым низким показателем цен.

Авторы проекта, который является информационным партнером «Комсомолки», сообщают, что взяли классический рецепт и упростили его, убрав приправы и заменив говядину на курицу. В Самаре стоимость достигла почти 118 рублей.