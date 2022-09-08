Этнофестиваль пройдет 11 сентября 2022 года в Парке дружбы народов в Самаре

Гостей ждет насыщенная и интересная программа. Фото: vk.com/parkdn

Самарцы и гости города смогут ознакомиться с культурой проживающих в регионе народностей и принять участие в мастер-классах. Сделать это можно на этнофестивале «Наследие народов», который состоится в Парке дружбы народов в воскресенье, 11 сентября.

Посетителей ждет яркая программа. С 12:00 в парке будут работать концертная, творческая, интерактивная и выставочно-просветительская площадки. Гости услышат выступления областных коллективов, примут участие в мастер-классах по ковке, национальной росписи, лозоплетению и других. А в «Ярмарочных рядах» можно будет посмотреть изделия декоративно-прикладного творчества.

Для детей будет организована отдельная локация «Дружное детство». Здесь пройдут мастер-классы и различные игры. Сделать совместные фотографии можно будет в специальных фотозонах.

Вход на праздник бесплатный. Кроме того, гостей туда доставят на бесплатных автобусах. Они будут ходить с 11:00 до 18:30. Из Новокуйбышевска транспорт стартует от ТРК «Сити Парк», из Самары – от АС «Аврора» и от ЖК «Южный город» 1 (остановка «Поликлиника» и «Школа»).