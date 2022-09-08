Более 30 тысяч человек хотят оформить карту жителя Самарской области

В одном пластике сосредоточено сразу несколько функций Фото: Ольга НОВИКОВА

Карта жителя Самарской области становится популярнее с каждым днем. Заявки на ее оформление подали более 30 тысяч человек. Из них 35% – самарцы, 25% – тольяттинцы и порядка 40% – жители остальных муниципалитетов.

Популярность карты объясняется ее удобством. Пластик заменяет собой банковскую, транспортную карты, полис ОМС и может стать копилкой для бонусов и кэшбэка. У проекта более 140 партнеров: торгово-сервисные предприятия, учреждения культуры и ряд других.

По данным региональных властей, подобный опыт присутствует и в других субъектах страны. Однако Самарская область отличается от них тем, что здесь карту можно оформить онлайн, оставив заявку на сайте. Те, кто предпочитает очное оформление, могут обратиться к партнерам проекта – в банки ВТБ и «Солидарность».

Карта абсолютно бесплатная. Единственное условие – ее держателем может стать житель губернии, достигший 18-летнего возраста.