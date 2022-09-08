В Самаре общестроительные работы в Доме Маштакова завершатся до конца октября

Музейное пространство откроется к концу 2022 года. Фото: пресс-служба Александра Хинштейна

В Доме купца Маштакова, расположенном на улице Самарской, все общестроительные работы должны завершить до конца октября.

— После этого начнется создание музейного пространства, которое откроется к концу этого года, — сообщает пресс-служба Александра Хинштейна.

В памятнике деревянного зодчества начала ХХ века уже установили две шатровые башни, сделали крышу и фасад. Строители оценивают готовность проведенных работ в 75–80 процентов от общего объема.

Первый этаж займет арт-купеческая чайная, а второй – музей и многофункциональное экспозиционное пространство. Дом купца Маштакова начали реставрировать в начале 2021 года.