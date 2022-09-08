В Самаре неизвестные сообщили о минировании отделения полиции

Очевидцы сообщали, что здание было оцеплено. Фото: ДТП 163 Самара

Утром 8 сентября у отделения полиции №2 по улице Калинина в Самаре собралось большое количество спецслужб. Здание оцепили, граждан близко не подпускали. Причиной для экстренных мер послужило сообщение о минировании – такую информацию сообщили очевидцы.

Отмечалось, что улица Калинина была перекрыта, проехать по ней мог только общественный транспорт. На месте ЧП работали сотрудники полиции и Росгвардии, пожарные службы, скорая помощь и кинологи. Однако происшествие, судя по всему, длилось недолго.

– Капитан по разминированию сообщил по рации о возврате на базу. Все в порядке, – сообщают очевидцы произошедшего.

Отметим, что официальная информация о минировании здания не поступала. «КП-Самара» обратилась в ГУ МВД по Самарской области за комментарием.