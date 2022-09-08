Глава Самары встретилась с жителями дома по Галактионовской, попадающего под расселение

Разрабатываемый законопроект позволит выплачивать сумму на приобретение реального жилья. Фото: администрация Самары

Вчера, 7 сентября, Елена Лапушкина встретилась с жителями дома № 153 по улице Галактионовской, который расселят из-за строительства новой станции метро.

— С каждой семьей будем индивидуально работать. Подрядчик готов с каждым общаться лично и разъяснять все возникающие вопросы, — отметила глава региона.

Если люди в чем-то не согласны, то каждый имеет право оспаривать решение через суд. Это может касаться размера выплат, которые они будут получать. Сейчас в губдуме работают над законопроектом, который защитит таких людей.

В таких ситуациях людям компенсируется только стоимость тех квадратных метров, которые были у них в собственности. Получилось бы так, что компенсация горожанам с маленькими комнатами не позволила бы купить другое жилье в Самаре. Разрабатываемый законопроект позволит выплачивать разницу в стоимости между положенной компенсацией и той, которая позволит купить реальное жилье.

Под расселение из-за строительства метро попадают всего 68 домов. С 5 сентября юрист в сфере жилищного строительства оказывает бесплатную консультацию. в кабинете администрации Ленинского района.