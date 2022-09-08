В Самаре по требованию прокуратуры устранили дефекты проезжей части на ул. 22 Партсъезда

В настоящий момент все работы завершены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре привели в порядок дорогу по улице 22 Партсъезда. Речь идет об участке от улицы Ставропольской до Нагорной, который попал под пристальное внимание прокуратуры. Представители надзорного органа выяснили, что проезжая часть покрыта множественными дефектами.

– На дорожном покрытии появились выбоины, размеры которых не соответствуют требованиям ГОСТ. Это затрудняло движение транспортных средств с разрешенной правилами дорожного движения скоростью, – рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары.

Надзорный орган взял проблему под свой контроль. В адрес главы Самары было направлено представление об устранении нарушений. Отмечается, что все работы по поддержанию нормативного состояния проезжей части уже проведены.