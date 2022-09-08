Самарские оперативники задержали серийного мошенника, которого искали по всей России

Полицейские не исключают, что от действий подозреваемого могли пострадать другие люди. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранителям Самары удалось выйти на след мошенника, который был объявлен в федеральный розыск УМВД по Ульяновской области. Мужчина попался на совершении преступления на территории губернии. Задержать с поличным его не удалось, зато жертва запомнила приметы.

Как сообщает ГУ МВД по региону, в июле текущего года 71-летняя жительница Ставропольского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что ехала в автобусе в одно из медучреждений Самары. Напротив нее сидел неизвестный мужчина. Он вышел вместе с ней на остановке и проводил до больницы, после чего предложил свои «услуги».

– Неизвестный сказал, что может помочь решить вопрос с оформлением инвалидности. За свои услуги он попросил 20 тысяч рублей. Потерпевшая согласилась и передала необходимую сумму. После этого мужчина исчез, – информируют в региональном ГУ МВД.

С помощью пенсионерки полицейские составили ориентировку на подозреваемого, осмотрели камеры видеонаблюдения. После того, как личность подозреваемого была установлена, он был задержан.

– Задержанный 64-летний злоумышленник признал свою вину. Ранее он уже был судим за мошенничество. Его заключили под стражу, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Оказалось, что мужчина подозревается в совершении трех подобных преступлений в Ульяновской области. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Правоохранители не исключают, что от задержанного могли пострадать и другие люди. Всех, кто с ним сталкивался, просят обращаться по номеру 102 или в ближайший отдел полиции.