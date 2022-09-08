Новая пятая очередь самарской набережной будет трехуровневая с террасами и амфитеатром

Реализовать проект планируется в 2023-2025 годах.

В Самаре планируется строительство пятой очереди набережной в границах улицы Вилоновской и второй очереди набережной. Департамент градостроительства региона объявил торги для проектирования.

— Начальная цена составляет около 168,6 миллионов рублей, на подготовку проекта дается 14 месяцев, — указано в заявке на сайте госзакупок.

Реализация проекта планируется в 2023-2025 годах. Ожидается, что набережная будет трехуровневая. На первом этапе сделают пешеходное пространство со спусками на нижний уровень и подъемами на верхний.

На втором этапе создадут ландшафтный парк с несколькими террасами, которые будут спускаться к берегу Волги каскадом. Немаловажным условием заказчика является укрепление берега от размыва. Также за зданием бассейна ЦСКА сделают амфитеатр с видовыми площадками.