Муниципальная сельскохозяйственная ярмарка будет работать в Ленинском районе Самары

Ярмарка «выходного дня» работает с 8 до 20:00 в поселке Мехзавод. Фото: администрация Самары

В Ленинском районе Самары 9, 10, 11 сентября с 8 до 20:00 будет работать муниципальная сельскохозяйственная ярмарка.

— В последующие недели она будет открыта еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям, — сообщает администрация Самары.

Широкий ассортимент товаров представят рядом с музеем им. Алабина по адресу: улица Ленинская, 142. Помимо этого, товары местных сельхозпроизводителей можно купить с 9 до 19:00 на круглогодичной ярмарке в Железнодорожном районе. Она располагается на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.

Также ярмарка «выходного дня» работает с 8 до 20:00 в поселке Мехзавод Красноглинского района у ДК «Октябрь» по субботам и воскресеньям. Там откроется прививочный пункт, где можно будет вакцинироваться 9, 10, 11 сентября с 10 до 16.00.