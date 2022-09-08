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Общество8 сентября 2022 10:43

Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: открытый космос» пройдет в Самаре

Можно купить книги без наценки и взять автографы у писателей
Ирина СИНЕГУБОВА
В рамках фестиваля состоятся встречи с космонавтами. Фото: администрация Самары

В рамках фестиваля состоятся встречи с космонавтами. Фото: администрация Самары

В ближайшие выходные, 10 и 11 сентября, в самарской областной библиотеке пройдет межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: открытый космос».

— На книжной ярмарке, где представлено 20 российских издательств, можно будет купить книги без торговой наценки, — рассказали в администрации Самары.

Гости фестиваля смогут получить автографы от писателей и задать им вопросы. Александр Пелевин расскажет о романе «Покров-17», Вадим Панов представит серию «Чужие игры». Также пройдет презентация книг популяризаторов науки Алексея Паевского, Антона Первушина и Анны Сешт. Олег Рой выступит как автор детских космических сказок.

Большое внимание на мероприятии будет уделяться фантастике: научной, приключенческой, космической и т. д. Самарцев ждут лаборатория конкурсов фантастики, круглые столы и разные дискуссии. В рамках фестиваля состоятся встречи с космонавтами, которые побывали в открытом космосе.