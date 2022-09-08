В Самаре у театра кукол установили скульптуру «Тема и Жучка»

Арт-объект посвящен 170-летию известного писателя / Фото: Александр Хинштейн

В Самаре появился новый арт-объект. В четверг, 8 сентября 2022 года, на углу улиц Ленинской и Рабочей установили скульптурную композицию «Тема и Жучка». Она посвящена 170-летию писателя, публициста и инженера Николая Гарина-Михайловского. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Создатель памятника – Константин Чернявский, который ранее изготовил для Самары «Красноармейца Сухова» и «Клен». Арт-объект разместили у детского кукольного театра «Лукоморье» - рядом с домом, где в конце XIX века жил писатель. Композиция уже привлекла внимание горожан. Дети начали фотографироваться с «Темой» еще до окончания монтажа.

Торжественное открытие скульптуры состоится в пятницу, 9 сентября 2022 года, в рамках празднования Дня города. Как отмечает депутат, средства на создание и установку памятника выделили спонсоры.