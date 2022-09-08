В лидерах по численности населения оказался Промышленный район Фото: Яндекс. Карты

Назван самый большой по численности населения район Самары. Последняя перепись показала, что примерно 1/5 горожан живут в Промышленном районе.

По данным Самарастата, население областной столицы составляет 1 173 393 человека. Самые многочисленные районы города: Промышленный – 268 899, Кировский – 218 857 и Советский – 166 867. Меньше всего людей живет в Самарском районе – всего 30 989 человек.

Что касается второго после Самары города области – Тольятти, то там население составляет 684 709 человек. Основная масса людей – 422 099 – проживает в Автозаводском районе. На втором месте – Центральный (151 383), а на третьем – Комсомольский (111 227).