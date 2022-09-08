Гигантский памятник цыганскому барону нашли на аллее погибших сотрудников МВД в Самаре

Родственники усопшего не поскупились на массивное надгробие / Фото: t.me/Hinshtein

В Самаре на аллее погибших сотрудников МВД на кладбище «Рубежное» нашли необычную могилу. Местные жители обнаружили там гигантский памятник цыганскому барону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Особенно пикантно, что помпезное мраморное сооружение в нескольких местах украшено изображениями долларов, - отметил народный избранник.

Насколько известно, мужчину похоронили в июле 2020 года. Его массивный памятник, как пишет Александр Хинштейн, занял соседние участки. Депутат инициировал проведение проверки.

По данным мэрии, семья усопшего получила участок площадью 5,5 кв. м на законных основаниях. Он предназначен для двойного захоронения. А вот надмогильное сооружение было установлено с нарушениями. Его размер превышает установленные параметры. Семье мужчины дали 30 дней, чтобы демонтировать внушительный памятник. Если она не сделает этого в указанный срок, то МКУ «Ритуал» обратится в суд с требованием о принудительном сносе.