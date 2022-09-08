В Самаре отменят показы кино под открытым небом, если температура упадет ниже +10 градусов

Показы под угрозой отмены. Фото: "Самарская набережная"

В Самару пришла настоящая осенняя погода. В связи с понижением температуры воздуха жителей предупредили о возможном закрытии кинотеатра под открытым небом.

По данным представителей городской набережной, пока кинотеатр работает в штатном режиме. Горожанам предоставили график показа кино и порекомендовали брать с собой теплые вещи. Несмотря на это, угроза отмены показов все еще есть.

При понижении температуры ниже +10 градусов, показ кино отменят. Об этом сообщили организаторы в социальных сетях. Вся подробная информация указана на официальной странице набережной.