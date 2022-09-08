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Общество8 сентября 2022 16:31

Самарцам рассказали, как будут работать бесплатные автобусы в день проведения этнофестиваля

Создали три автобусных маршрута
Алена ПРОВКИНА
Жителям предоставили расписание автобусов. Фото: городская администрация

Жителям предоставили расписание автобусов. Фото: городская администрация

Жителям и гостям Самары рассказали, как будут работать бесплатные автобусы в день проведения этнофестиваля. В областной столице отпразднуют День дружбы народов.

По данным городской администрации, празднование запланировали на 11 сентября 2022 года. Для удобства граждан создали 3 специальных автобусных маршрута. Развозить жителей будут до 18:45.

Автобус №86 - «Автостанция Аврора – Парк Дружбы народов»;

Автобус №87 - «ТРК «Сити Парк», город Новокуйбышевск – Парк Дружбы Народов»;

Автобус №88 - «Южный город, улица Раздольная – Парк Дружбы народов».

Отмечают, что проезд для граждан будет бесплатный. Автобусы будут двигаться по мере наполняемости.