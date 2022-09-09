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Происшествия9 сентября 2022 6:22

Фонтан высотой с 5-этажный дом забил на пересечении ул. Ташкентской и Стара-Загора в Самаре

По словам горожан, из-под земли вырываются струи горячей воды
Анастасия ФИЛАТОВА
Рабочих на месте прорыва пока не видно

Рабочих на месте прорыва пока не видно

Фото: Ольга НОВИКОВА

Утром в пятницу, 9 сентября 2022 года, в Кировском районе Самары произошло коммунальная неприятность. На пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора забил огромный фонтан. Об этом "КП-Самара" сообщили местные жители.

- Вроде прорвало трубу с горячей водой. Фонтан высотой с пятиэтажный дом. И ни намека на рабочих, - рассказали очевидцы.

Горожане возмущаются, что в Самаре еще не дали отопление, а трубы уже выходят из строя. Они переживают, что теперь окажутся без горячей воды в холода на неопределенный срок. Есть и более позитивно настроенные самарцы. Они шутят, что это открылась бесплатная автомойка, и призывают скорее отправиться туда, чтобы помыть свои машины.