Упавшее дерево едва не придавило женщину с коляской на ул. Нагорной в Самаре

Рухнувшее дерево повредило две припаркованные во дворе машины Фото: СОЦСЕТИ

В четверг, 8 сентября 2022 года, во дворе на улице Нагорной в Самаре едва не произошла трагедия. Там в районе дома № 148 на женщину с младенцем рухнуло дерево. Спасла их быстрая реакция. Момент попал на запись камеры домофона.

По предварительным данным, все случилось около 16:00. На видео, которое опубликовали в соцсетях, видно, что во дворе стоит женщина, а рядом с ней детская коляска. Самарчанка завязывает шнурки и начинает движение вперед, но в этот момент раздается громкий треск. Мать с малышом стремительно начинает отбегать назад, и тут на дорогу падает дерево. Ветки зеленого гиганта придавили козырек коляски, но, по словам очевидцев, малыш остался невредим.

Местные жители пишут в соцсетях, что рухнувшее дерево повредило два припаркованных во дворе автомобиля. Накануне на место выезжали полицейские, которые зафиксировали повреждения и составили акт, а также сотрудники УК. Место ЧП огородили сигнальной лентой. Сегодня туда наведалась аварийная бригада, ей предстоит убрать упавшего гиганта.