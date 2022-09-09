Водитель «Mercedes» без прав протаранил две машины на парковке ТЦ «Парк Хаус» в Тольятти

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром 8 сентября на территории Тольятти произошло массовое ДТП. В Центральном районе города столкнулись три автомобилиста, причем у одного из них не было водительских прав.

Как сообщает ГУ МВД по региону, авария случилась в 8:00 на парковке ТЦ «Парк Хаус». 18-летний водитель «Mercedes-Benz» столкнулся с «Lada Vesta», за рулем которого была 25-летняя девушка. После этого иномарка продолжила движение и въехала в «Škoda Octavia» под управлением 25-летней автомобилистки. В результате ДТП пострадал один человек.

– С места происшествия в медицинское учреждение доставлена девушка-водитель автомобиля «Lada Vesta». Ей назначено амбулаторное лечение, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Отмечается, что водитель «Mercedes» был без водительских прав. За последний год он 35 раз нарушал ПДД. В отношении него составили протоколы, автомобиль отправили на спецстоянку.