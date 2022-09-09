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Общество9 сентября 2022 9:08

В Самаре мобилизуют усилия для сохранения ритмичного строительства метро

Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров
Илона МАЙСКАЯ
Работы на масштабном объекте идут по графику, отставаний нет

Работы на масштабном объекте идут по графику, отставаний нет

Фото: правительство Самарской области

В Самаре обсудили строительство станции метро «Театральная». Совещание с профильными ведомствами в режиме ВКС провел губернатор Дмитрий Азаров.

По словам подрядчика, работы идут по графику, отставания нет. В настоящее время специалисты занимаются важным этапом работ - переустраивают инженерные коммуникации. Глава региона поручил сохранить темпы работ и мобилизоваться всем ответственным структурам.

- Это очень важный для города инфраструктурный объект. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы выполнить задачу опережающими темпами, какими мы в Самарской области привыкли реализовывать масштабные, социально значимые проекты, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, ранее правительство РФ выделило Самарской области инфраструктурный кредит в 10,4 млрд рублей. Это позволило начать строительство новой станции метро. Работы планируется завершить в 2024 году. После появления «Театральной» жители Безымянки смогут добираться до центра города за 25-30 минут. Интервал движения поездов сократится с 15 до 5-8 минут.