В Самаре мобилизуют усилия для сохранения ритмичного строительства метро

Работы на масштабном объекте идут по графику, отставаний нет Фото: правительство Самарской области

В Самаре обсудили строительство станции метро «Театральная». Совещание с профильными ведомствами в режиме ВКС провел губернатор Дмитрий Азаров.

По словам подрядчика, работы идут по графику, отставания нет. В настоящее время специалисты занимаются важным этапом работ - переустраивают инженерные коммуникации. Глава региона поручил сохранить темпы работ и мобилизоваться всем ответственным структурам.

- Это очень важный для города инфраструктурный объект. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы выполнить задачу опережающими темпами, какими мы в Самарской области привыкли реализовывать масштабные, социально значимые проекты, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, ранее правительство РФ выделило Самарской области инфраструктурный кредит в 10,4 млрд рублей. Это позволило начать строительство новой станции метро. Работы планируется завершить в 2024 году. После появления «Театральной» жители Безымянки смогут добираться до центра города за 25-30 минут. Интервал движения поездов сократится с 15 до 5-8 минут.