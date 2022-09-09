В Самарской области 9-11 сентября 2022 года пройдут рейды ГИБДД

В мероприятиях будет задействовано большое количество личного состава Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные сотрудники Госавтонспекции вновь будут следить за безопасностью на дорогах Самарской области. С 9 по 11 сентября 2022 года на территории региона пройдут рейды ГИБДД.

– Особое внимание будет уделено автомобилистам, севшим за руль в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе руководящего, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители напоминают, что пьяным водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. При отказе от медосвидетельствования ситуация аналогичная: автомобилист останется без водительского удостоверения и будет оштрафован.

Алкогольные рецидивисты будут наказаны в разы хуже. В случае, если нетрезвого водителя задержат во второй раз, ему грозит уголовная ответственность.