Власти Самары придумали, как защитить жителей Волгаря от неприятного запаха

Мэрия планирует установить в районе дополнительный пост для замера качества воздуха / Фото: РКС-Самара

Власти Самары придумали, как избавить жителей микрорайона Волгарь от неприятного запаха. Чиновники планируют высадить там деревья-крупномеры. Это необходимо для создания защитной полосы. Об этом стало известно на встрече мэра Елены Лапушкиной с горожанами. Она прошла в четверг, 8 сентября 2022 года, на ГОКС, которыми заведует «РКС-Самара».

- Мы не в первый раз приглашаем на свой объект представителей власти и общественности, чтобы они убедились, что ГОКС не пахнет. В этот раз мероприятие длилось два часа. Никто не почувствовал ни неприятного запаха, ни дискомфорта, - отметили в ресурсоснабжающей компании.

Источник загрязнения воздуха в Куйбышевском районе Самары пока не нашли. Елена Лапушкина заявила, что планируется встретиться с руководителями всех предприятий, которые там работают. На двух самых крупных проведут дополнительные проверки. Также власти города намерены установить в Волгаре еще один пост для замера качества воздуха, создать специальную комиссию и запустить горячую линию для оперативного реагирования на жалобы.