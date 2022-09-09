«Похож на надгробную плиту»: самарцы не оценили новый «сухой» фонтан за ТЦ «Империя»

Горожане не ожидали увидеть вместо старого фонтана темный пьедестал со струями / Фото: vk.com/samaraofficial

В Самаре достроили новый фонтан за ТЦ «Империя» на Московском шоссе. Его возвели в рамках первого этапа благоустройства парка «Воронежские озера». Раньше там был обычный фонтан, но его снесли, чтобы разместить «сухой». Однако местные жители не оценили новодел. По их словам, он похож на надгробную плиту.

Когда власти объявили о строительстве «сухого» фонтана, горожане подумали, что это будет аналог того, что у склона площади Славы. Там нет никакой чаши, струи воды выбиваются прямо из-под земли. Благодаря чему там часто устраивают игры дети. У фонтана за ТЦ «Империя» теперь тоже нет чаши. Ее заменили на огромную темную плиту, которая примерно на метр возвышается над землей. При этом пьедестал поделен на две части – повыше и пониже.

– Если воду сильно прибавят, брызги будут в разные стороны – из-за подъема пьедестала. Такой себе инженерный ход. Непонятно, зачем вообще эту гробовую плиту там разместили. Лучше бы старый фонтан оставили, – пишут самарцы в соцсетях.

Между тем, нашлись и те, кому фонтан понравился: «Отлично все сделали и благоустроили. Надо только поддерживать чистоту и порядок». Кому-то из местных жителей даже удалось запечатлеть пробный пуск нового фонтана, когда включили подсветку струй. Выглядит довольно красиво.