Не знаешь – не бери: специалисты рассказали, как правильно собирать грибы и избежать отравления

Советы по сбору грибов дали специалисты Роспотребнадзора Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С наступлением осени в лесах Самарской области становится особенно оживленно. Повышенная влажность и пока еще теплое солнце способствуют активному росту грибов. Грибной сезон люди начинают открывать еще в сентябре. Среди них – как заядлые грибники, так и новички, еще не знающие всех правил «тихой охоты». Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали, как правильно собирать грибы, чтобы избежать отравления.

Оказывается, любимые многими ведра для этих целей не подходят. Равно как и полиэтиленовые пакеты или мешки.

– Они приводят к быстрой порче и повреждению ножки грибов, что значительно затруднит последующую переборку и сортировку, а также может привести к попаданию в блюдо ядовитых грибов. Лучше использовать плетеные корзины, – рассказали в самарском управлении Роспотребнадзора.

Нельзя собирать значительно переросшие, червивые и неизвестные грибы, а также обрабатывать их через день и более после сбора. Кулинарная обработку необходимо проводить сразу после возвращения из леса.

– Грибы рекомендуется отварить в течение 10 минут, потом смыть отвар и промыть. После этого можно готовить их как обычно, – отмечают в Роспотребнадзоре.

Специалисты напоминают, что чаще всего отравления возникают из-за неправильного приготовления грибов. Опасность также представляют грибы, растущие около дорог, в городских парках, или в месте, обработанном ядохимикатами и пестицидами. В Роспотребнадзоре рекомендуют заниматься сбором только в экологически чистых районах.