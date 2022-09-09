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Общество9 сентября 2022 11:34

В Самарской области приставы задержали 9 должников на воде

В регионе завершилась направленная акция
Алена ПРОВКИНА
Многие задержанные сразу оплатили задолженность

Многие задержанные сразу оплатили задолженность

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области судебные приставы провели направленную акцию «Должник на воде». Специалисты проверили на наличие задолженности более 140 человек.

По данным ГУ ФССП России по Самарской области, с июля по сентябрь 2022 года приставы совместно с сотрудниками инспекции по маломерным судам дежурили в акваториях рек региона. В акции приняли участие приставы 14 отделений. В ходе рейдов им удалось задержать 9 должников.

Отмечают, что большинство из них ответственно подошли к исполнению обязательств. Они погасили задолженность прямо на месте. Приставы также вручили неплательщикам повестки о явке в отделение. У одного из должников арестовали лодочный мотор.