Власти Самары утвердили сроки строительства нового кладбища

Новое кладбище появится на выезде из Самары, в районе ТРК "Мега" Фото: Архив "КП"

Стали известны сроки строительства нового кладбища в Самаре. Информация об этом размещена в постановлении мэрии о внесении изменений в программу «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в Самаре до 2028 года».

Приступить к проектированию нового кладбища планируется в 2024 году. На эти цели власти намерены направить 4 млн рублей. Строительные работы намечены на 2025-2026 годы. На первом этапе выделят 28 млн рублей, а на втором – 20 млн.

Напомним, местом для размещения нового кладбища выбрали Красноглинский район. Площадка для захоронений появится на выезде из Самары, за ТРК «Мега».