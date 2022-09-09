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Общество9 сентября 2022 12:29

В Самаре возвели 2 новых корпуса крупных клиник и 4 центра онкопомощи

В областной столице подвели итоги работ за 5 лет
Алена ПРОВКИНА
В областной столице появились бережливые поликлиники. Фото: правительство региона

В областной столице появились бережливые поликлиники. Фото: правительство региона

В Самаре рассказали, сколько новых медицинских учреждений появилось за последние пять лет. В областной столице подвели итоги работ модернизации системы здравоохранения.

По данным пресс-службы правительства, за последние пять лет в городе появилось 15 бережливых поликлиник, 4 центра амбулаторной онкопомощи и 2 корпуса крупнейших клиник. В областную столицу стараются внедрить передовые технологии и современное оборудование.

В регионе также обновили автопарк медучреждений. Модернизацию проводят при поддержке губернатора региона. Отмечают, что в этом году еще две поликлиники станут бережливыми.