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Общество9 сентября 2022 13:43

В Самарской области выпустили новые почтовые марки, посвященные памятникам архитектуры

Их можно купить в почтовых отделениях областного центра
Алена ПРОВКИНА
В областной столице выпустили новые почтовые марки. Фото: пресс-служба правительства

В областной столице выпустили новые почтовые марки. Фото: пресс-служба правительства

В Самарской области выпустили новые почтовые марки. Их посвятили памятникам архитектуры.

По данным пресс-службы региона, марки посвящены четырем памятникам области. На них изобразили: Фабрику-кухню (Самарский филиал Третьяковской галереи), комплекс дачи Головкина, особняк Неронова и Самарский академический театра драмы. В день выхода новых марок в Доме Иванова прошло специальное гашение, с использованием штемпеля первого дня с надписью «Архитектура Самарской области».

Также с 9 сентября 2022 года появится конверт первого дня с изображением дачи купца Константина Головкина. Номинал марки – 25 рублей, тираж каждого сюжет – 39 тысяч экземпляров.