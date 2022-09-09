На время празднования Дня города в Самаре усилят работу общественного транспорта

Метро, трамваи и троллейбусы 11 сентября будут работать до часа ночи. Фото: администрация Самары

В Самаре на время празднования Дня города 9, 10 и 11 сентября усилят работу общественного транспорта.

— Сегодня, 9 сентября, с 21:30 автобусы будут ожидать на улице Самарской в районе пересечения Ярмарочной и Молодогвардейской, где он граничит с Ярмарочной, — сообщили в администрации Самары.

Завтра, 10 сентября, с 19:30 общественный транспорт подадут на улицу Самарскую/Ярмарочную и Молодогвардейскую/Ярмарочную. В воскресенье, 11 сентября, с 22:30 автобусы маршрутов №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67 будут находиться на улице Самарской на участке от Льва Толстого до Красноармейской.

Автобусы № 26 будут ехать в сторону площади Революции – через микрорайон «Волгарь», поселки Сухая Самарка, 116 км, Озерный до автостанции «Аврора». Метро, трамваи и троллейбусы 11 сентября будут работать до 01:00 следующего дня.

Для удобства гостей этнофестиваля «Наследие народов» 11 сентября с 11:00 до 18:45 будут работать три бесплатных автобуса-шаттла. А маршрут № 5д «Губернский рынок – поселок Сухая Самарка» будет включать остановку общественного транспорта «Парк Дружбы народов».