Самарцам предлагают выбрать название дороги к Волжскому мосту

Открыть движение транспорта планируется в 2024 году. Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

Самарцам предлагают выбрать название дороги к новому Волжскому мосту, она относится к международному транспортному маршруту «Европа – Западный Китай» и проходит через Самарскую область.

— На сегодняшний день готовность нового моста и дороги превышает 60%, — сообщает пресс-служба губернатора Самарской области.

Открыть движение транспорта планируется в 2024 году. Один из самых крупных инфраструктурных проектов — «Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу» может способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Среди вариантов названий, которые предлагают жители региона, уже есть «За Волгу!», «Поволжские врата», «Самарский экспресс» и другие. Свои варианты просят присылать на почту: webmaster@sovainfo.ru.