В самарском театре оперы и балета представили макет памятника Александру II

Скульптуру могут установить на Некрасовском спуске старой набережной. Фото: Александр Милеев

Сегодня, 9 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета представили макет памятника Александру II. Об этом рассказал депутат губдумы и инициатор установки Александр Милеев.

По предварительной информации, скульптуру могут установить на Некрасовском спуске старой набережной. Планируется, что это сделают к сентябрю 2023 года.

Напомним, раньше такой памятник стоял на площади Революции, его снесли и поставили скульптуру Владимира Ленина. Возвращать на прежнее место точно не будут.

Автором памятника Александру II является самарский архитектор Михаил Макридин. Скульптуру попытались воссоздать максимально близко к оригиналу. Ранее сообщалось, что памятник планируют установить на средства благотворителей.