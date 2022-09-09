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Общество9 сентября 2022 16:16

В самарском театре оперы и балета представили макет памятника Александру II

Его планируют установить к сентябрю 2023 года
Ирина СИНЕГУБОВА
Скульптуру могут установить на Некрасовском спуске старой набережной. Фото: Александр Милеев

Скульптуру могут установить на Некрасовском спуске старой набережной. Фото: Александр Милеев

Сегодня, 9 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета представили макет памятника Александру II. Об этом рассказал депутат губдумы и инициатор установки Александр Милеев.

По предварительной информации, скульптуру могут установить на Некрасовском спуске старой набережной. Планируется, что это сделают к сентябрю 2023 года.

Напомним, раньше такой памятник стоял на площади Революции, его снесли и поставили скульптуру Владимира Ленина. Возвращать на прежнее место точно не будут.

Автором памятника Александру II является самарский архитектор Михаил Макридин. Скульптуру попытались воссоздать максимально близко к оригиналу. Ранее сообщалось, что памятник планируют установить на средства благотворителей.