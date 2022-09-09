В Самаре переходивших дорогу в неположенном месте мужчин с собачкой чуть не сбили

Сначала самарцы испугались, а потом стали ругаться на автомобилистку. Фото: скриншот видео

Вчера, 8 сентября, на дороге по улице Георгия Димитрова в сторону Московского шоссе двое мужчин переходили дорогу в неположенном месте, их чуть не сбил автомобиль.

— Всего в десяти метрах находился светофор. Мужчинки быстро осмелели, когда разглядели за рулем девушку, — пишет автор поста в телеграм-канале "Самара Новости".

Рядом с ними на поводке шла собачка, которую один из мужчин при переходе дороги взял на руки. Сначала самарцы испугались, но спустя короткое время стали возмущаться и ругаться на автомобилистку.

В комментариях люди поддержали девушку и поделились историями из своего опыта, когда дорогу пешеходы переходили в неположенном месте и это чуть не привело к аварии.

— Еще выступают, хорошо водитель остановился. Сказали бы спасибо, — пишет самарчанка.