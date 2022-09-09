В Тольятти школьница помогла бабушке, которая упала в подъезде и не могла встать

Пока ждали скорую, еще одна жительница дома вышла и укрыла бабушку. Фото: соцсети

В Тольятти девушка шла после больницы домой за учебниками и, когда ехала в лифте, услышала крики о помощи.

— Выхожу на этаж, а там соседка около мусоропровода лежит. Говорит, спину сломала, — пишет автор поста в сообществе Вконтакте " Тольятти".

Пока ждали скорую, еще одна жительница дома вышла и укрыла бабушку. На носилках медицинские работники перенесли ее в скорую. По словам автора поста, в больницу прибежала дочка бабушки, и они вместе ждали, что скажут врачи.

Люди в комментариях разделились: часть порадовалась доброму поступку, другая возмутилась тому, что он совершен не молча.

— Вы хотите, чтобы вас похвалили? А ведь можно было и молча сделать, — говорится в одном комментарии.

— Вот люди же... Девочка поделилась хорошим поступком, чтобы показать, что в Тольятти есть молодежь с сердцем, — пишет мужчина.