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Общество9 сентября 2022 18:24

Держали оборону двое суток: отряд Самарского СОБРа вышел из окружения под Балаклеей

Самарский СОБР Росгвардии вышел из окружения под Балаклеей в сентябре 2022
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Самарские бойцы вышли из окружения. Фото: Архив КП

Самарские бойцы вышли из окружения. Фото: Архив КП

Фото: Архив "КП"

Отряд СОБР Росгвардии из Самары вышел из окружения под Балаклеей в сентябре 2022 года. Об этом сообщил тематический телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По сообщениям источника телеграм-канала, сводный отряд Росгвардии в составе СОБР из Самары и Уфы выведен из Балаклеи. Напомним, масштабное наступление ВСУ в харьковской области развернулось 6 сентября. Одним из главных направлений атаки стал город Балаклея.

О том, что отряды самарского и башкирского СОБРА оказались на передовой, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Также об этом написал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Сводный отряд самарского и уфимского СОБР Росгвардии держал оборону двое суток. После продолжительных боев с превосходящими силами противника спецназ вывели из окружения, а место отряда в обороне заняли подразделения ВДВ.

Источник телеграм-канала сообщает также о незначительных потерях, но точное количество неизвестно.