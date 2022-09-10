В Самарской области спасатели доставали палец женщины из мясорубки 9 сентября 2022

На работу ушло около 45 минут.
Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области
В Волжском районе Самарской области спасателям пришлось высвобождать руку женщины из промышленной мясорубки. В механизме застрял палец. Произошло это в селе Лопатино в пятницу, 9 сентября в районе половины 11 дня.
- Спасателям пришлось выполнять буквально ювелирную работу, - рассказали в пресс-службе ПСС региона. - Используя специальный инструмент, спасатели разрезали горловину мясорубки и освободили руку пострадавшей.
К счастью, все закончилось хорошо. Работа по вызволению руки женщины заняла около 45 минут.