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Общество10 сентября 2022 11:02

В Самаре после ремонта открыли сквер имени Куйбышева 10 сентября 2022

В сквере появились скамьи-качели, новые скамейки, освещение
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Обновленный сквер открылся 10 сентября.

Обновленный сквер открылся 10 сентября.

В Самаре в субботу, 10 сентября 2022, прошло открытие обновленного сквера имени Куйбышева, который находится на пересечении улиц Бакинской, Фасадной и Пугачевского тракта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В сквере обновили плитку, посадили новые деревья, постелили газон. Там появились новые подвесные скамьи-качели, скамейки и флагштоки.

Кроме того, в сквере имени Куйбышева сделали уличное освещение и установили ограждения.

Напомним, в этом году благоустроили также парк “Молодежный”, сквер у ЗАГСа в поселке Управленческий, парк “Воронежские озера” и сквер около дома №170 на улице Ташкентской.