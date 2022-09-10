Жителя Самары посадили на 5,5 лет за сбыт амфетамина

Дома у молодого человека нашли 16 свертков с наркотиком, зип-лок пакеты и электронные весы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор 26-летнему местному жителю. Мужчину обвиняли по 228 статье, он сбывал амфетамин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области возле жилого дома на Заводском шоссе, после чего передали его полицейским. Оперативники при личном досмотре, в присутствии понятых изъяли у задержанного телефон, в котором хранилось сообщение с указанием геотега закладки, которую он забрал ранее, - рассказали в полиции.

Дома у молодого человека нашли 16 свертков с наркотиком, зип-лок пакеты и электронные весы.

Мужчина покупал амфетамин в интернете, а потом продавал его с помощью закладок.

Закладчика приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима.