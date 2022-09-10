Двойную радугу заметили над Самарой 10 сентября 2022

Двойная радуга над Самарой. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Над Самарой в субботу, 10 сентября, заметили двойную радугу. Горожане сняли редкое явление на фото. Появилось это метеорологическое явление вечером.

Двойную радугу видели в разных районах Самары - около “Космопорта”, на Ново-Садовой и Московском шоссе, в Красноглинском районе и в Зубчаниновке.

Двойная радуга над Зубчаниновкой. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Синоптики говорят, что двойная радуга возникает, когда луч солнца отражается от дождевых капель дважды. Причем вторая радуга бледнее своей сестры, и цвета у нее “перевернутые”. При этом две - это не предел, бывает радуг и больше, однако человеческий глаз их не различает.