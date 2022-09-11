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Происшествия11 сентября 2022 7:19

Пьяный самарец украл и продал золотые кольца своей приятельницы

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В ближайшее время обвиняемый отправится под суд

В ближайшее время обвиняемый отправится под суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре добрая женщина поплатилась за свое гостеприимство. Самарчанка пустила в дом своего знакомого, а он незаметно ее ограбил.

Эта история произошла некоторое время назад. 45-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что после визита приятеля у нее пропали три золотых кольца общей суммой более 15 тысяч рублей. Правоохранители задержали подозреваемого и доставили в отдел.

Во время опроса 44-летний самарец признался, что пришел к знакомой будучи пьяным. Заметив на полке кольца, он по-тихому их забрал и продал на улице. Деньги мужчина потратил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. г, ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование завершено, все материалы переданы в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.