Пьяный самарец украл и продал золотые кольца своей приятельницы

В ближайшее время обвиняемый отправится под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре добрая женщина поплатилась за свое гостеприимство. Самарчанка пустила в дом своего знакомого, а он незаметно ее ограбил.

Эта история произошла некоторое время назад. 45-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что после визита приятеля у нее пропали три золотых кольца общей суммой более 15 тысяч рублей. Правоохранители задержали подозреваемого и доставили в отдел.

Во время опроса 44-летний самарец признался, что пришел к знакомой будучи пьяным. Заметив на полке кольца, он по-тихому их забрал и продал на улице. Деньги мужчина потратил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. г, ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование завершено, все материалы переданы в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.