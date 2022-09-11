Два пенсионера пострадали в результате столкновения двух иномарок под Самарой

Автомобили столкнулись на перекрестке. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло днем 10 сентября 2022 года в Самарской области. Столкнулись две иномарки, пострадали двое человек. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария случилась в 14:30 в Жигулевске на перекрестке улиц Комсомольской и Почтовой. 76-летний водитель «Chevrolet-Niva» выезжал с улицы Почтовой и не уступил дорогу другому автомобилю. В результате произошло столкновение с «Opel Astra», за рулем которого был 26-летний водитель.

С места аварии госпитализировали водителя «Chevrolet-Niva». Его 76-летней пассажирке была оказана медицинская помощь, она уже находится дома.