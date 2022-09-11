В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Грозного в Москву

Женщине оказали помощь летевшие в самолете врачи, а в Курумоче ее встретила бригада скорой помощи

На днях в небе над Самарской областью произошел очередной авиаинцидент. Самолет, следовавший рейсом «Грозный – Москва», был вынужден сесть на посадку в Курумоче. Причина – экстренная ситуация на борту. Одному из пассажиров понадобилась помощь медиков. Подробности сообщили в Минздраве России.

В начале полет шел по плану, однако спустя час 50-летняя пассажирка самолета почувствовала себя плохо. Женщине стало трудно дышать, давление падало. Помощь подоспела мгновенно: по счастливой случайности на борту оказались сотрудники Врачебно-физкультурного диспансера. Они направлялись в столицу России для повышения квалификации и обмена опытом.

– Врачи сразу откликнулась на призыв о помощи, оказали первую помощь и стабилизировали состояние женщины, – рассказали в Минздраве России.

Между тем самолет уже приземлился в Самаре. В Курумоче женщину встретила «скорая». Медработники госпитализировали пациентку в больницу.