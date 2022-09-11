Под Тольятти неравнодушные люди спасли упавшую в открытый люк собаку

Отмечается, что повреждений у собаки не было. Фото: vk.com/primorski_state

Трогательная история произошла вечером 9 сентября 2022 года в поселке Приморский. Благодаря отзывчивости и неравнодушию людей была спасена рухнувшая в люк собака. Подробности рассказала местная жительница.

ЧП произошло у дома №21 по улице Набережной. По словам очевидцев, здесь играли дети. Именно они заметили, что на дне открытого канализационного люка лежит крупная породистая собака.

– Собака с ошейником, подает признаки жизни. Ей требуется помощь. Нашли дети, а я пожилой человек и ничем помочь не могу, – написала жительница Приморского.

Спустя время пользователи соцсетей сообщили, что собаку подняли из люка. Повреждений у нее не обнаружили, но пострадавшая была явно напугана. Местные решили, что собака домашняя – к такому выводу они пришли исходя из ее внешнего вида. Однако жители не исключают, что она могла потеряться. Пока животное остается на улице, а неравнодушные граждане сообщают, что будут присматривать за ней – приносить еду и воду.