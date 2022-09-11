В Самаре у музея Алабина заработала новая сельскохозяйственная ярмарка

Ярмарка работает три дня в неделю с 8:00 до 20:00. Фото: администрация Самары

Жителям областной столицы стала доступна новая сельскохозяйственная ярмарка. Она открылась у музея Алабина в пятницу, 9 сентября. Продукция здесь самая разнообразная – ее представляют как местные производители, так и представители из других регионов, в том числе – республик Марий Эл и Башкортостан, Ульяновской области и других.

– На площадке организовано 150 мест и даже в первый день работы около 130 из них заняты. У нас работают представители Департамента ветеринарии – организована мобильная лаборатория. Они осуществляют контроль, чтобы вся продукция соответствовала необходимым требованиям для продажи, - рассказал начальник отдела организации и контроля торговли департамента экономического развития Самары Александр Чуфистов.

Отмечается, что продавать свои товары на ярмарке могут и пенсионеры – им безвозмездно предоставляют рабочие места. Посетить ярмарку можно в пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00.