Синоптики рассказали, когда в Самарской области наступит бабье лето

Тепло придет в регион уже на следующей неделе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этой осенью в Самарскую область все-таки придет бабье лето. По крайней мере, такие обещания дают синоптики. По данным GISMETEO, долгожданное тепло наступит уже на следующей неделе и продлится несколько дней.

Рабочие будни в понедельник, 12 сентября, отметятся незначительным потеплением. Воздух прогреется до +17 градусов, однако погода будет пасмурной. Со вторника температура воздуха начнет расти и достигнет отметки в 19 градусов тепла. К концу недели столбик термометра поднимется до +21 градуса. При этом облачная погода будет чередоваться с солнечной, временами пройдут дожди.

Синоптики отмечают, что в оставшиеся дни сентября в регионе сохранятся температурные скачки. Температура воздуха будет опускаться от +18 до +7 градусов, а затем вновь расти до +16…+17 градусов.