«Классно поют и танцуют»: певица Виктория Дайнеко поделились впечатлениями о Самаре и ее жителях

Празднование Дня города в Самаре в самом разгаре Фото: Николай ХИЖНЯК

В Самаре подходит к концу празднование Дня города. Причем завершаются мероприятия на яркой ноте. Прямо сейчас на площади Куйбышева идет патриотический концерт «Мы вместе» и концерт тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная».

Для самарцев уже выступили такие артисты, как Сергей Войтенко, группа «Корни» и Виктория Дайнеко. После выступления певица поделилась своими впечатлениями о Самаре и ее жителях.

– Здесь очень позитивная публика. Они классно поют, танцуют, улыбаются, веселятся. Сразу видно, что люди любят свой город и рады праздновать этот день вместе со всеми, – рассказала Виктория Дайнеко.

Напомним, в этот вечер самарцев и гостей города ждет еще ряд сюрпризов. Для них выступят группа «Город 312», Ольга Кормухина, Александр Маршал и группа «Любэ». А завершится череда мероприятий праздничным салютом.