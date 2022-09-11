Самарцы не поддержали усиление мер против коронавирусной инфекции

Одновременно с этим многие жители города уверены, что ужесточение мер необходимо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара вошло в число городов, жители которых выступают против усиления мер по борьбе с коронавирусом. Соответствующий рейтинг подготовил сервис SuperJob.

Согласно результатам опроса, идею не оценили 57% самарцев. Еще 26% пока затрудняются дать ответ, а вот 17% респондентов обеими руками «за» ужесточение мер. Интересно, что еще в прошлом году ответы были совершенно иными. 37% жителей Самары считали, что усиление мер по борьбе COVID-19 просто необходимо.

Отметим, что самарских респондентов поддерживают жители других городов. В их числе – Казань, Нижний Новгород, Уфа, Волгоград, Омск, а также Москва, Санкт-Петербург и другие. При этом многие опрошенные отмечают, что страх перед болезнью только усугубляет положение – по их мнению, из-за него люди начинают болеть чаще.