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Происшествия11 сентября 2022 19:00

В Самаре оцепили магазин «Перекресток» на улице Белорусской 11 сентября 2022 года

По сведениям очевидцев, в товарах обнаружили боеприпасы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На месте работают спецслужбы. Фото: t.me/samaradtp

На месте работают спецслужбы. Фото: t.me/samaradtp

Вечер воскресенья 11 сентября 2022 года завершился ЧП в одном из магазинов Самары. Торговая точка оказалась оцеплена, к ней съехались спецслужбы. Подробности сообщили очевидцы происшествия.

По данным самарцев, работы ведутся в магазине «Перекресток» на улице Белорусской, 131. На место приехали пожарные и другие службы.

– Говорят, что покупатель нашел в картошке боеприпас времен Великой Отечественной войны, – сообщают очевидцы.

В ГУ МВД по Самарской области «КП-Самара» подтвердили данную информацию.

– В настоящий момент на месте действительно работают все спецслужбы. По данному факту проводится проверка, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, как боеприпас оказался на прилавках среди овощей.