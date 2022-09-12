В честь Дня города Самары прогремел праздничный салют вечером 11 сентября

После завершения концертной программы салют запустили на площади Куйбышева. Фото: соцсети

Вчера, 11 сентября 2022 года, ко Дню города в Самаре прогремели праздничные фейерверки на трех разных площадках.

После завершения концертной программы, в том числе патриотического шоу "Мы вместе" салют запустили на площади Куйбышева. Еще одним фейерверком жители смогли насладиться в Кировском районе, а именно парке металлургов около 22:00.

И третий салют в то же время прогремел в Куйбышевском районе около ДК "Нефтяник". Жители Самарской области делятся в социальных сетях фотографиями, видеозаписями и впечатлениями.

— Красиво конечно. Но уже нет такого, что прям вау. Все походу выросла, — комментарий в сообществе Вконтакте "Подслушано Самара".