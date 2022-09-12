Патриотический концерт «Мы вместе» прошел на площади Куйбышева в честь Дня города Самары

Некоторые известные артисты поздравили Самару с 436-летием. Фото: администрация Самары

Вчера вечером, 11 сентября, в честь Дня города на площади Куйбышева прошел патриотический концерт «Мы вместе» и концерт тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная».

На сцену вышли Виктория Дайнеко, Сергей Войтенко, Ольга Кормухина, Александр Маршал, а также группы «Корни», «Город 312» и «Любэ».

Некоторые известные артисты поздравили Самару с 436-летием. Администрация Самары транслировала впечатление приглашенных гостей от Самары и ее жителей.

— Очень позитивные люди, все поют и танцуют, улыбаются. Я люблю бывать в Самаре, — поделилась певица Виктория Дайнеко.

Жители региона активно делятся впечатлениями от концертной программы в социальных сетях. Они сейчас заполнены разными фотографиями и видеозаписями.